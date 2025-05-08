Судьба императорской Японии была решена в Маньчжурии, а не в Хиросиме

Руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно в статье, вошедшей в сборник статей членов Совбеза РФ «К 80-летию Великой Победы» написал: «Исторические факты бесспорно свидетельствуют: к капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны подтолкнули вовсе не американские ядерные бомбардировки, а в первую очередь сокрушительное наступление советских войск на Дальнем Востоке, приведшее к разгрому Квантунской армии».