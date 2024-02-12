Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Органайзеры для автомобиля или как поддерживать порядок на задних сидениях авто! Идеи для вдохновения!

Органайзеры для автомобиля или как поддерживать порядок на задних сидениях авто! Идеи для вдохновения!

Что больше всего раздражает мужчину за рулем, нет - не хам на дороге, нет - не долгие пробки и даже не поездки к теще на дачу, больше всего их раздражает бардак на задних сидениях любимой машины! Но мы же любим своих мужчин, бережем и дорожим их спокойствием?)))) Поэтому нам стоит задуматься и организовать хранение всяких очень нужных вещей в машине.

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Комментарии
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Алексей Першин
Покупал готовый....ну такое...на любителя...если чехлы на сиденьях-то его сложно нацепить...
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21 час.

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