Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка снарядами "натовского" калибра, сообщили в понедельник в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка снарядами "натовского" калибра, сообщили в понедельник в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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