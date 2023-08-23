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Хоккеист «Спартака» Бурмистров о футболе: «Спартак» – команда народная, российская. Но для меня наше все – это «Рубин»

Хоккеист «Спартака» Бурмистров о футболе: «Спартак» – команда народная, российская. Но для меня наше все – это «Рубин»

Форвард побывал на матче красно-белых с «Зенитом» (1:3) в 5-м туре Мир РПЛ. – В первый раз посещаете матч футбольного «Спартака»? – Во второй.

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