В США рассказали о заканчивающихся «Томагавках»

NI: расход американских ракет «Томагавк» превосходит возможности по их выпуску Расход крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»), которые Военно-морские силы (ВМС) США используют для поражения целей на территории Йемена, превосходит возможности промышленности по их выпуску.
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