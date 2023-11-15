Эвакуированных из Газы 40 граждан России доставят в Москву 16 ноября

Граждан России, эвакуированных из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом, доставят в Москву 16 ноября, всего спасено 40 человек, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
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