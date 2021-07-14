В Белоруссии потеряли Бабарико

В Белоруссии пропал бывший претендент на пост президента республики Виктор Бабарико. Как утверждает правозащитник Дмитрий Лаевский, в субботу, 10 июля, Бабарико вывезли из СИЗО-1 в Минске, с тех пор никаких данных о месте его нахождения нет.