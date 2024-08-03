Прохор Шаляпин поиздевался над Анастасией Волочковой

Певец Прохо Шаляпин демонстрирует свой особняк. Артист, ранее предпочитавший общаться с поклонниками старшего возраста, теперь сосредоточил свое внимание на Анастасии Волочковой, которой начал изливать романтические признания.
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