Водолазы разыскивают участвовавшего в спасении ребенка мужчины

Неравнодушный гражданин связывал автомобильные тросы во время операции в черте смоленского райцентра Пожарно-спасательный центр Смоленской области разыскивает мужчину, участвовавшего в спасении мальчика в черте Рославля, который вместе со сверстником провалился под лёд местной реки.