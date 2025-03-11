Водолазы разыскивают участвовавшего в спасении ребенка мужчины

Неравнодушный гражданин связывал автомобильные тросы во время операции в черте смоленского райцентра Пожарно-спасательный центр Смоленской области разыскивает мужчину, участвовавшего в спасении мальчика в черте Рославля, который вместе со сверстником провалился под лёд местной реки.
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