"Русхимальянс" подал кассацию на решение по запрету Linde судиться за рубежом

"Русхимальянс", высупающий оператором проекта строительства комплекса в Усть-Луге под Санкт-Петербургом, подал кассационную жалобу на решение суда о частичном удовлетворении иска о запрете компании Linde из Германии осуществлять судебные разбирательства за рубежом.
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