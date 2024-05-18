"Русхимальянс" подал кассацию на решение по запрету Linde судиться за рубежом

"Русхимальянс", высупающий оператором проекта строительства комплекса в Усть-Луге под Санкт-Петербургом, подал кассационную жалобу на решение суда о частичном удовлетворении иска о запрете компании Linde из Германии осуществлять судебные разбирательства за рубежом.