Казаки-дружинники помогли задержать 60 пьяных человек на вокзале Нового Уренгоя

С июня по сентябрь казаки совместно с полицейскими задержали на железнодорожном вокзале Нового Уренгоя около 60 человек в состоянии алкогольного опьянения и шестерых подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.
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