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Царьград

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DIICOT задержало экс-кандидата президента Румынии за мошенничество

DIICOT задержало экс-кандидата президента Румынии за мошенничество

Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии задержало бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску по подозрению в мошенничестве на 1,1 млн евро.

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