В Омске водитель сбил на пешеходном переходе двухлетнего мальчика. На улице Омской мужчина за рулем «Митсубиси» допустил наезд на ребёнка, который с мамой пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
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