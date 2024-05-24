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Верховный суд РФ разъяснил, когда банки не имеют права забирать квартиры и дома у заемщиков, которые проходят процедуру банкротства

Верховный суд РФ разъяснил, когда банки не имеют права забирать квартиры и дома у заемщиков, которые проходят процедуру банкротства

Даже если у человека нет другого жилья, ипотека на него не распространяется как иммунитет. Однако суды все чаще сталкиваются с ситуациями, когда люди исправно платят по ипотеке, но из-за проблем с другими долгами их признают банкротами.

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