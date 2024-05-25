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В Харьковской области уничтожен железнодорожный эшелон с 1200 военными ВСУ: новости СВО на утро 26 мая

В Харьковской области уничтожен железнодорожный эшелон с 1200 военными ВСУ: новости СВО на утро 26 мая

ВКС России уничтожают мосты и базы ВСУ в Волчанске. В Харьковской области разгромлен военный эшелон с 1200 военными противника В Харьковской области ВС РФ разгромили военный железнодорожный состав, который перевозил украинских военных из Киевской и Николаевской области в качестве подкрепления отступающим частям ВСУ.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Хохол- это диагноз..
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9 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Работайте, братья!👍
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8 час.

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