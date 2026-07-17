Политика как он...
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Политика как она есть

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Андрей Малахов показал, как отдыхает в Турции: «Пока все спят»

Андрей Малахов показал, как отдыхает в Турции: «Пока все спят»

Андрей Малахов вышел на связь с поклонниками в личном блоге и показал, как отдыхает в Турции. Телеведущий заснял пустующую территорию роскошного пятизвёздочного отеля в утренний час, пока на улице никого нет.

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