Андрей Малахов показал, как отдыхает в Турции: «Пока все спят»

Андрей Малахов вышел на связь с поклонниками в личном блоге и показал, как отдыхает в Турции. Телеведущий заснял пустующую территорию роскошного пятизвёздочного отеля в утренний час, пока на улице никого нет.
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