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РИА Новости сообщили об обрушении стены детского сада в Горловке из-за удара ВСУ

РИА Новости сообщили об обрушении стены детского сада в Горловке из-за удара ВСУ

В Горловке при обстреле ВСУ пострадало здание детского сада. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, один из двух снарядов, попавших 21 августа по центру Горловки, упал рядом ясли-садом &numero;129, что привело к частичному обрушению стены и нарушению остекления в одном из крыльев здания.

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