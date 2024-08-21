РИА Новости сообщили об обрушении стены детского сада в Горловке из-за удара ВСУ

В Горловке при обстреле ВСУ пострадало здание детского сада. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, один из двух снарядов, попавших 21 августа по центру Горловки, упал рядом ясли-садом №129, что привело к частичному обрушению стены и нарушению остекления в одном из крыльев здания.