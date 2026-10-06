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Прием заявок на субсидии для развития сельского туризма открыли в Подмосковье

Прием заявок на субсидии для развития сельского туризма открыли в Подмосковье

С 10 октября в Подмосковье начнется прием заявок на субсидии для развития сельского туризма. Получить компенсацию части затрат смогут производители, которые создают туристическую инфраструктуру в сельской местности региона.

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