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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Сырский инициировал переговоры. Картаполов оскандалился? Главное к утру

Редакция КС подготовила подборку главных событий, произошедших к утру понедельника, 20 января: «Переговоры уже начались»: Сырский испугался «Орешника» Картаполов в опале у Кремля? Скандально высказался о ЛНР и ДНР «Это нужно прекратить»: помощник Трампа раскрыл намерение по поводу СВО «Чтобы нас не уничтожили»: Путин и президент Ирана расширят военное сотрудничество Трамп перенес инаугурацию.

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