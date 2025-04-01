Пешеходную улицу Ленина внесли в Генплан Новосибирска

Публичные слушания по поправкам в Генеральный план Новосибирска пройдут в ближайшее время. Общественникам и специалистам предстоит определить облик города в долгосрочной перспективе и изменения в его инфраструктуре.
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