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«Это не кино»: Михалков с неожиданной резкостью высказался о фильмах Рязанова

Легендарный и любимые многие россиянам картины пришлись не по вкусу киномэтруКинорежиссер Никита Михалков в последнем интервью Надежде Стрелец рассказал о давнем конфликте с ныне покойным Эльдаром Рязановым, народные картины которого не может описать как "кино".

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