«Это не кино»: Михалков с неожиданной резкостью высказался о фильмах Рязанова

Легендарный и любимые многие россиянам картины пришлись не по вкусу киномэтруКинорежиссер Никита Михалков в последнем интервью Надежде Стрелец рассказал о давнем конфликте с ныне покойным Эльдаром Рязановым, народные картины которого не может описать как "кино".