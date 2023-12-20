«Это не кино»: Михалков с неожиданной резкостью высказался о фильмах Рязанова

Легендарный и любимые многие россиянам картины пришлись не по вкусу киномэтруКинорежиссер Никита Михалков в последнем интервью Надежде Стрелец рассказал о давнем конфликте с ныне покойным Эльдаром Рязановым, народные картины которого не может описать как "кино".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии