МИД КНДР ответит жесткими мерами на доклад США о правах человека

Министерство иностранных дел КНДР анонсировало жесткие меры против США в ответ на доклад Госдепартамента США "О торговле людьми за 2026 год".
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