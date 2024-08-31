Политика как он...
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ВСУ потеряли до 735 военнослужащих в зоне действий «Южной» группировки

ВСУ потеряли до 735 военнослужащих в зоне действий «Южной» группировки

Офицер пресс-центра группировки «Юг» Сергей Румянцев заявил, что подразделения российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 735 военнослужащих.

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