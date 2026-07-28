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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрий Бородавко: «Пока мы с Большуновым не обсуждали, когда именно он должен быть на сборах. За его физическую готовность не переживаю»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что не беспокоится за готовность лыжника Александра Большунова к сезону 22 июля у Большунова и его жены Анны родилась вторая дочь.

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