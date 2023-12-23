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Мятежный хутор

Мятежный хутор

Мятежный хуторКраткое содержание.После революции и убийства царя, к власти пришли революционеры и начали рассылать по дальним регионам бывшей империи, где еще идет гражданская война и свирепствует бандитизм, продотряды, чтобы навести порядок и собрать продовольствие.

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Комментарии
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Александр Денисов
К моему деду на хутор тоже приходили с продотрядом, а у него кроме картошки ничего не нашли, самогона попили с этим и убыли дальше...кулаков, типа искать...
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