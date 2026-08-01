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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Организаторы чемпионата Европы не разрешили синхронисткам Дорошко и Минаевой выступить под Rammstein. Им пришлось поменять музыку

Российские синхронистки Майя Дорошко и Елизавета Минаева еще в декабре вынуждены были поменять музыку к программе, так как организаторы чемпионата Европы не разрешили им выступать под песню группы Rammstein.

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