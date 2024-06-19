США сплачивают «восточных партнёров» ЕС против России

По мере эскалации коллективным Западом конфликта с Россией расширяются не только его санкции. США и ЕС продолжают сколачивать антироссийскую группировку из всех, кто может хоть как-то помочь в нанесении поражения России.
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