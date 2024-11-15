В Китае повысили стандарты безопасности продуктов питания

Власти КНР объявили об установлении 1610 стандартов безопасности пищевых продуктов. Такой шаг направлен на повышение качества питания и развитие соответствующего сектора промышленности, пишет издание China Daily.
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