На Украине заговорили о приглашении России на новый саммит, но формула Зеленского пока не меняется

Украина внезапно решила начать переговоры. По крайней мере, Андрей Ермак, руководитель администрации украинского президента, заявил, что Киев может пригласить Россию на следующую встречу с международными партнерами, направленную на определение будущих мирных переговоров, сообщает Bloomberg.
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