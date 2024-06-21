На Украине заговорили о приглашении России на новый саммит, но формула Зеленского пока не меняется

﻿﻿Украина внезапно решила начать переговоры. По крайней мере, Андрей Ермак, руководитель администрации украинского президента, заявил, что Киев может пригласить Россию на следующую встречу с международными партнерами, направленную на определение будущих мирных переговоров, сообщает Bloomberg.