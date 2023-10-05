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Девушка Ибрагимовича отвергла предложение игрока выйти замуж

Девушка Ибрагимовича отвергла предложение игрока выйти замуж

Златан Ибрагимович, бывший футболист сборной Швеции, рассказал о том, что два года назад он предложил своей девушке Хелен Сегер, с которой они живут вместе 20 лет, выйти за него замуж, но она ответила отказом.

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