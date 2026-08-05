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Дмитриев призвал ЕС и Британию поучиться у России миграционной политике

Дмитриев призвал ЕС и Британию поучиться у России миграционной политике

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюзу и Великобритании следует перенять российский опыт в сфере миграционной политики.

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Комментарии
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Е Пронина
лучше бы оно молчало)России самой надо поучиться у белорусов и ОАЭ
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1 м.