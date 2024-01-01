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Почти 180 объектов портовой инфраструктуры уничтожены на Украине

Почти 180 объектов портовой инфраструктуры уничтожены на Украине

По данным на конец 2023 года, почти 180 объектов портовой инфраструктуры Украины полностью или частично уничтожены взрывами, заявил замглавы министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Юрий Васьков.

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