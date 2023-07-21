Военное обозрение

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Рассказ о жизни ротного в Белорусском военном округе

Рассказ о жизни ротного в Белорусском военном округе

Грибники В открытое окно кабинета начали доноситься звонкие голоса ротных запевал. – Ну что, товарищи, сейчас по подразделениям, на контроль приема пищи личным составом.

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