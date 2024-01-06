Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 687 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Так будет
    дык, разнесите в хлам банк  укрорейха и бабло не куда будет переводитьСлуцкий прокоммен...
  • Лев Добрый
    Бог решил прибрать к себе убийцу украинского народа? 🤠👍👈😜🗡️Глава Пентагона п...
  • Лев Добрый
    Прекрасно, но Слуцкому можно было сказать и резче: Например, страны которые пойдут на такой шаг, получат мощнейший ра...Слуцкий прокоммен...

Цены на газ в Европе растут второй день подряд

Цены на газ в Европе растут второй день подряд

Коллаж: Тамара Ларина, Expert.ru Северный поток 2 дня назад 1,5K прочитали Европейские фьючерсы на природный газ растут второй день подряд на фоне ожидаемого похолодания и роста напряженности на Ближнем Востоке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Рост цен не очень большой, потому что биржа в Нидерландах, а нефть торгуется в ТАКСЕ! Может быть пора заканчивать эту лёгкую музыку? Биржи должны быть там, где добывают ресурс!🤠😜👈👍
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх