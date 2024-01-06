Цены на газ в Европе растут второй день подряд

Коллаж: Тамара Ларина, Expert.ru Северный поток 2 дня назад 1,5K прочитали Европейские фьючерсы на природный газ растут второй день подряд на фоне ожидаемого похолодания и роста напряженности на Ближнем Востоке.
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