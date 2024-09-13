Клаву Коку хотят признать иностранным агентом

В СМИ начали циркулировать слухи о призыве признать певицу Клаву Коку и других артистов иноагентами. Это произошло на фоне информации о том, что организатор фестиваля, на котором выступали эти звезды, якобы жертвовал средства Вооруженным силам Украины.
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