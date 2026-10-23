Все четыре московских аэропорта приостановили свою работу из-за угрозы атаки беспилотников. В Шереметьево объявлена воздушная тревога, проводится эвакуация пассажиров.
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