С какими поломками чаще всего машины попадают в ремонтные мастерские.Эксперты назвали основные причины неисправностей автомобилей зимой, а также, с какими поломками чаще всего машины попадают в ремонтные мастерские.
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