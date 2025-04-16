Вышли обзоры GeForce RTX 5060 Ti 16GB — фантастическая видеокарта для 1080p, если цена не подведёт

Сегодня начинаются продажи видеокарт GeForce RTX 5060 Ti с 16 и 8 Гбайт памяти. Обе новинки построены на базе одного и того же графического процессора GB206-300 с 4608 ядрами CUDA, 144 текстурными блоками, 48 блоками растеризации и 36 RT-ядрами.