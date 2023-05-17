Аргументы недели

98 651 подписчик

Осведомленный источник ТАСС: Путин и Эрдоган обсудят по телефону зерновую сделку

По данным осведомленного источника ТАСС, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время проведут телефонный разговор по вопросу продления зерновой сделки, срок которой истекает уже завтра.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх