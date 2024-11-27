Китайцы придумали изучать астероиды с помощью робопсов — для этого им приви...

Китайцы придумали изучать астероиды с помощью робопсов — для этого им привили один из талантов кошкиИсследователи из Харбинского технологического института создали робопса, обученного всегда приземляться на лапы, независимо от высоты, с которой он падает, и в каком положении.
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