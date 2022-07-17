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Результаты забега «Ночная Казань» 2022. Победители на 5 км – Семенов и Макарова, на 10 км – Кашапов и Дворянская

16 июля прошел забег «Ночная Казань» 2022 на дистанциях 5 и 10 км.  Забег «Ночная Казань» от организаторов спортивных событий Timerman традиционно проходит в разгар лета.

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