Турция заняла первое место с темпами роста личного богатства — банк UBS

Турция заняла первое место с темпами роста личного богатства на 157,78% в турецких лирах и 63,2% в долларах США, говорится в опубликованном в июле «Отчете о мировом благосостоянии за 2024 год» швейцарского банка UBS.
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