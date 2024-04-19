Открыт новый вид морских рептилий — и они самые большие из когда-либо существовавших

Новый вид ихтиозавров, гигантских морских рептилий, установлен по нескольким фрагментам костей. Их анализ показал, что животные, вероятно, являлись самыми крупными ящерами, обитавшими в океанах не только во времена динозавров, но и за всю историю планеты.
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