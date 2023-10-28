Преподавателей для Херсонской области будет готовить РГПУ им. Герцена

Готовить преподавателей для Херсонской области будут на базе РГПУ им. Герцена, заявили на пресс-конференции по случаю подписания соглашения о сотрудничестве, 28 октября сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
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