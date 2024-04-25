Комиссия Сейма поддержала поправки к закону об иммиграции, которые касаются граждан РФ с ВНЖ

Комиссия Сейма по обороне и внутренним делам поддержала поправки к закону об иммиграции, которые касаются граждан РФ с ВНЖ в Латвии, а это значит, что еще несколько тысяч россиян должны будут пройти экзамен по латышскому языку.
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