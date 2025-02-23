Трамп убежден, что сделки по Украине можно достичь на этой неделе

Вашингтон в настоящее время сфокусирован на переговорах об урегулировании ситуации на Украине, президент США Дональд Трамп уверен, что положить конец конфликту можно на этой неделе Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.