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Google сообщил об отключении в России серверов, ускоряющих загрузку контента - СМИ

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские интернет-провайдеры получили от Google уведомления об отключении серверов, которые позволяют ускорить загрузку сервисов этой компании, пишет РБК со ссылкой на два источника на телекоммуникационном рынке.

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