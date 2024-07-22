RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 340 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Володина перевели на другую работу? В Гдуме заняться нечем?Володин: товарооб...
  • Валентин Щербаков
    До каких пор этот нацистский ублюдок и потомок фашистов бах будет возглавлять МОК, его давно пора привлечь за разжига...Глава МОК Бах зая...
  • Вова Рябов
    Тест на наркоту.лечитьГлюкоза объяснила...

В Минфине ожидают 181 миллиард доходов от налога на богатых в 2024 году

В Минфине ожидают 181 миллиард доходов от налога на богатых в 2024 году

В бюджетных поправках Министерство финансов России прогнозирует, что объём поступлений в казну от повышенной ставки налога на доходы физлиц для граждан с доходами от 5 млн рублей в год в 2024-м составит 181 млрд рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮЯ
Юрий Ярмоленко
Минимум500 нужно было черти не обеднеют
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх