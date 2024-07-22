В Минфине ожидают 181 миллиард доходов от налога на богатых в 2024 году

В бюджетных поправках Министерство финансов России прогнозирует, что объём поступлений в казну от повышенной ставки налога на доходы физлиц для граждан с доходами от 5 млн рублей в год в 2024-м составит 181 млрд рублей.
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