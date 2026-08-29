Скорая помощь заработает по новым правилам с 1 сентября: как теперь вызывать медиков

С 1 сентября 2026 года в России обновятся правила работы врачей скорой помощи. Для пациентов главное остается прежним: вызвать бригаду можно по номеру 103 или через единый номер 112.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВВ Мобилизация осень...
- Гималайского медв...
- С 3 августа стане...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым