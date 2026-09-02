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Захарова прокомментировала слова Зеленского об опасности полетов над Россией

Захарова прокомментировала слова Зеленского об опасности полетов над Россией

Нынешние украинские власти представляют собой сплав государственного механизма с террористическими методиками, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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